Jasper en Ingrid trouwen op Vierdaagsefeesten, waar ze elkaar ontmoetten

Inmiddels woont het stel in een keurige nieuwbouwwoning in Nijmegen-Noord, samen met Julius (2) en Rosa (5). Jasper is woordvoerder bij Rijkswaterstaat, Ingrid werkt in het onderwijs. Over iets meer dan een maand geven de twee elkaar het ja-woord op het strand waar dan ook festival ’t Eiland wordt gehouden. ,,Heel bijzonder”, zegt Ingrid. ,,Van de gemeente begrepen we dat jaarlijks veel stellen zich melden om te trouwen tijdens de Vierdaagseweek, maar dat daar normaal gesproken geen gelegenheid voor bestaat.”



Toevallige bijkomstigheid: die avond treedt op ’t Eiland Orkesta Mendoza op, een soloproject van de Amerikaanse band Calexico. Eén van de favoriete bands van het stel. Jasper: ,,Het wordt sowieso een topdag. En wie weet eindigen we die nacht wel weer in benevelde toestand op de Wedren, nét zoals vroeger.”