Je auto met veel geronk de Spiegelwaal in sturen, dan kom je zeker op Dumpert: ‘Wat een kansloze daad’

Kosten van het bergen van de auto

Auto opgetakeld en afgesleept

De auto is inmiddels uit het water gehaald. Of de jongeman naast een proces-verbaal voor verontreiniging ook de kosten van die verontreiniging en het bergen van de auto moet betalen is aan de officier van justitie en eventueel de rechter, laat de politie weten.



De eigenaar van de auto is bij de politie bekend. Of die bij het incident betrokken is kon de politie niet zeggen.



Op deze plek komen vaker jongeren bijeen, zegt de politie. Daarbij is er ook wel eens overlast.