‘Je kunt beter een gebroken been hebben, dan zien mensen dat het niet gaat’; Gaiane had een burn-out

Toen Gaiane Abrahamian op een dag op haar werk de computer aanzette, hoorde ze een harde klap. Het klonk alsof er een paar luiken voor een raam werden dichtgeslagen.



,,Heel even dacht ik dat het de computer was, dus ik startte opnieuw op. Maar het gebeurde opnieuw en toen besefte ik dat het in mijn hoofd zat en dat het niet goed ging. Ineens voelde ik heel veel emoties. Ik zat al langer niet zo goed in mijn vel en op dat moment stortte ik in.”