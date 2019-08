‘Je rijdt de carwash in en komt er met 1800 euro schade uit’

Op zondagavond 2 juni reed Paul te Kiefte zijn auto de carwash in van Oosterhout. Ergens halverwege hoorde hij een harde klap. Toen hij naar huis reed, bekroop hem een onbehaaglijk gevoel. Bij thuiskomst zag hij dat het dak flink ingedeukt was. ,,Ik ben meteen teruggereden om te melden. Misschien is de installatie verkeerd afgesteld, of verouderd. Maar volgens de medewerker was er niks aan de hand met de wasinstallatie. Hij reageerde nogal laconiek en gaf me meteen een schadeformulier. Die liggen kennelijk standaard klaar.”