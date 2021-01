Jelle gaat niet kijken naar het ‘gejatte’ knikkerprogramma, ‘want dat doet te veel pijn’

De reden: het format is ‘gejat’ en Bakker is nergens bij betrokken, hoewel zijn broer Dion daar een goede uitleg bij heeft.



Jelle Bakker (1983) heeft in Nijmegen een knikkermuseum, bestaande uit een enorme knikkerbaan. Bekend bij het grote publiek werd hij met een kerstknikkerbaan, zes jaar geleden bij museumpark Orientalis in Heilig Landstichting, waarmee hij in diverse landelijke media te zien was.