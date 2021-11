Jesper (28) moet elk jaar de verhuisdozen inpakken: ‘Een bestaan op drijfzand’

Hij woont echt geweldig, in een studio in Nijmegen-Oost, een heel gewilde wijk. Het is een voormalig woonhuis dat zijn huisbaas heeft opgedeeld in een viertal appartementen, Jesper Fassotte woont op de begane grond, in wat eerst de garage was.



Nee, Jesper heeft geen klagen. Totdat de 28-jarige weg moet, en dat moment komt steeds dichterbij. ,,Ik heb een huurcontract voor een jaar, tot april. De huisbaas wil kijken hoe het gaat. Of ik moet wieberen weet ik pas in maart, als het contract afloopt.”