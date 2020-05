Jessica en Corné wonen midden in Nijmegen: ‘Monumentale designletters in je voortuin, wat wil je nog meer’

‘Wij hebben elkaar ontmoet toen onze kinderen al het huis uit waren”, zegt Corné de Brouwer. ,,Samen wilden we graag in het centrum wonen, want we zijn allebei stadsmensen. We zijn hier in oktober 2014 komen wonen. Wij houden van het sociale leven dat je hebt in de stad, lekker met vrienden de kroeg in of een hapje eten. Behalve nu dan even. Ik moet elke dag tamelijk ver rijden naar mijn werk en als ik thuiskom, heb ik geen zin meer weer in de auto te stappen. Van hieruit loop je overal met gemak naartoe.”