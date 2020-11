Jessica heeft haarziekte alopecia: ‘Dat kale past wel bij mij: een beetje rauw en stoer. Ik ben niet altijd een lief meisje’

Als ze haar lippen stift, ziet ze dat er een stukje wenkbrauw ontbreekt. Jessica Kouwenberg is 34 jaar oud als ze dat opmerkt. Ze is een aantrekkelijke verschijning. Kort daarna ontdekt ze een haarloos plekje in de schaamstreek.

Stress heeft ze genoeg. De relatie met de vader van haar dochter is op de klippen gelopen, hij is vreemdgegaan. Kouwenberg wil haar eigen broek ophouden en werkt als vertegenwoordiger in schoonheidsproducten. Maar het valt haar zwaar: werken en de zorg voor een peuter. Bovendien hakt de pijn van de relatiebreuk er stevig in.