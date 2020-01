Jeugddetentie voor mishandeling, doodsbedreigingen en slopen lesauto

2300 keer gestemd op architecto­ni­sche hoogstand­jes in Nijmegen

10:09 NIJMEGEN - Wat is het mooiste of meest innovatieve gebouw dat de afgelopen twee jaar in Nijmegen is gebouwd of gerenoveerd? Stem net als 2300 anderen op een van de 29 inzendingen voor de Architectuurprijs Nijmegen en bepaal mee welk project de Publieksprijs krijgt.