Jeugdwedstrijd ontspoort: 'Stop met strijd tussen Arnhem en Nijmegen'

Kinderraad maakt plannen voor stadsver­keer in 2030

7:29 NIJMEGEN - Hoe ziet het stadsverkeer in 2030 eruit? Rijden we met z'n allen in zelfsturende elektrische auto's, zijn de files opgelost, behoren al die vervelende rode stoplichten in Nijmegen tot het verleden of mag de auto de stad helemaal niet meer in?