Jij daar, grote kerel die een meisje sloeg. Je weet best dat dit stukje over jou gaat

Sinan Can overweegt zich op andere onderwer­pen te richten: ‘Trek dit niet nog tien jaar’

Documentairemaker Sinan Can overweegt zich op andere onderwerpen dan moslimextremisme te gaan richten. Dat vertelde de 44-jarige programmamaker zaterdag in het NPO Radio 2-programma Zomerspijkers. Hij vertelde hier over de bedreigingen waar hij al vijf jaar onder gebukt gaat. Can trad eerder deze week in De Telegraaf naar buiten met dit nieuws.

23 juli