Jochem van Gelder wordt wijzer door schade en schande: ‘Ik hoef niet alles meer te zeggen’

NEC heeft een bijzondere plaats in het hart van Jochem van Gelder. Hij helpt de club waar hij kan, in verschillende hoedanigheden. Zo was hij vijftien jaar geleden, op het toppunt van zijn NCRV-serie Praatjesmakers , verantwoordelijk voor de geboorte van de clubmascotte. Anno 2019 is hij samen met zijn jongste zoon kritisch toeschouwer in de Goffert. En bijt hij vaker dan voorheen op zijn tong.

Waar komt de liefde voor NEC bij u vandaan?

,,Mijn vader was NEC-supporter. Mijn jongste zoon Jesse ook van jongs af aan maar bij mij kwam het later. Ongeveer twintig jaar geleden werd ik gevraagd voor de open dag en voor ik het wist, zat ik daarna in een adviescommissie. Ik vond meepraten en het kijkje achter de schermen fantastisch. Het contact met spelers ook. Zo leuk om even met Rens van Eijden te kletsen of vroeger met Romano Denneboom. Dat is denk ik het kind in mij dat nog sterk aanwezig is. Ik ben ambassadeur van de NEC Juniors, presenteer de NEC-kennersquiz, doe van alles voor m’n club. Want zo voelt het inmiddels. Mijn eerste wapenfeit in de adviescommissie was destijds de clubmascotte.”