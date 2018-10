Joe Jackson speelt in De Vereeniging in Nijmegen

Joe Jackson is bekend sinds hij in 1979 een hit had met Is she really going out with him. Hij heeft ruim twintig albums op zijn naam, in Nederland stonden deze veelal hoog in de lijsten.

Tijdens deze Four Decade Tour put Joe Jackson uit vijf albums die ieder staan voor een decennium: Look Sharp (1979), Night And Day (1982), Laughter And Lust (1991), Rain (2008) en het nieuwe album Fool dat begin 2019 uitkomt.

Top 2000

Met zijn reeks hits uit de jaren tachtig, waaronder Real Men, A slow song en Steppin’ Out, drukt Joe Jackson ook nu nog een flinke stempel op de Top 2000. Zijn eerste hits scoorde hij als new wave artiest, over de jaren haalde hij zijn invloeden uit andere genres als jazz, reggae, en salsa. Live geeft Jackson keer op keer een andere draai aan zijn songs met inventieve arrangementen.

Zijn grootste hit behaalde hij in Nederland met een a-cappella live versie van Is She Really Going Out With Him, negen jaar nadat dit nummer voor het eerst in de hitparade stond. Sinds 2008 is hij weer herenigd met zijn bassist van het eerste uur, Graham Maby. Teddy Kumpel (gitaar) en Doug Yowell (drums) maken zijn band compleet.