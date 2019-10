Johan Vollenbroek wil stoppen met procederen, mits er een goed stikstofplan komt

Na apotheek nu ook cardiolo­gen naar CWZ-poli in Noord

10:42 NIJMEGEN - Cardiologen houden sinds kort spreekuur in CWZ Waalsprong. Daardoor kunnen patiënten nu voor elk specialisme in de polikliniek in Nijmegen-Noord terecht. In de kleinschalige medische post opende afgelopen zomer ook een apotheek.