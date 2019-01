Joke woont tegenover het Goffertpark: ‘Wijntje erbij en aapjes kijken maar!’

Popster van wetenschap naar Hogeschool Arnhem Nijmegen

11:20 NIJMEGEN - Wetenschapper Diederik Jekel, bekend van tv-programma’s als De Wereld draait door en Wie is de mol?, komt dinsdag 26 februari naar de Hogeschool Arnhem Nijmegen. In het kader van de HAN Educatie Collegetour, over innovatie in het onderwijs, legt hij uit hoe moeilijke en ‘nerdy’ onderwerpen toch begrijpelijk uitgelegd kunnen worden.