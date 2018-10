Jolanda Meijer is al tien jaar vermist, zoekactie naar auto's in Maas-Waalkanaal levert niets op

,,Mogelijkerwijs is ze het Maas-Waalkanaal ingereden", zegt Neerbos. Meijer ging immers regelmatig wandelen bij de uiterwaarden rondom het kanaal. ,,Daar komt nog eens bij dat in het Maas-Waalkanaal sinds 1988 niet meer is gebaggerd, met uitzondering van enkele lokale plekken. Dat maakte het een interessante zoeklocatie."



Drie duikers en drie zoekhonden zijn twee dagen bezig geweest in en rondom het Maas-Waalkanaal. Daarbij is ook gebruik gemaakt van geavanceerde sonarapparatuur. ,,Omdat het een drukbevaren kanaal is, heeft Rijkswaterstaat ervoor gezorgd dat boten langs de zoekactie werden geleid. Het was al met al een behoorlijk serieuze operatie."