‘Jonge ADO-hooligans achter brand NEC-stadion’

Koffie- en lunchzaak Blommers aan de Haven verder onder andere naam en met meer kleur

13:24 NIJMEGEN - Koffie- annex lunchzaak Blommers aan de Haven aan de Handelskade in Nijmegen is in andere handen. De zaak wordt onder de naam Gesha voortgezet vanaf maart door Rose van Asten en Christina van Es.