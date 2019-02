Jonge allochtonen in dure auto? Politie coacht tegen etnisch profileren

,,De politie moet op goede gronden controleren”, stelt Nieuwerth. Hij neemt dinsdag in Nijmegen afscheid als politiechef van Gelderland-Zuid. Hij krijgt landelijk de taak om de nationale politie diverser te maken. ,,Of die signalen over etnisch profileren het complete beeld weergeven weet ik niet”, zegt de nieuwe landelijk portefeuillehouder Diversiteit.

,,Ik ontmoette zelf in Nijmegen een jonge donkere accountant in opleiding die in een jaar tijd dertig keer was gecontroleerd. In dat te pas en te onpas zit precies het probleem. Want wij zijn de politie. Mensen kunnen in dit land geen andere politie uitkiezen. Wij moeten een neutrale politie zijn, professioneel en de politie van een ieder.”