Jonge Eritreeërs zijn weg, maar inboedel én papieren bleven achter: ‘Onbegrijpelijk’

Verdachte ontkent keihard dat hij in El Sombrero met een bierglas heeft gestoken

11:43 NIJMEGEN - ,,Ik was die avond wel daar, maar ik heb het niet gedaan." Dat was het simpele verweer van een 23-jarige man uit Beuningen die wordt beschuldigd van zware mishandeling in de Nijmeegse danstent El Sombrero.