Jonge gasten winnen bijna 2 miljoen euro in Nijmeegse vestiging van Holland Casino

Chauffeurs in angst om overvolle studenten­bus­sen: 'Dit is spelen met vuur, gaan wij per bus het coronavi­rus bezorgen?'

1 oktober NIJMEGEN - In binnenruimtes zoals restaurants zijn nog slechts dertig mensen welkom. Maar dagelijks stappen wel meer dan honderd reizigers tegelijk in de Nijmeegse ‘studentenbuslijn’ 10. ‘Levensgevaarlijk’, vinden chauffeurs. ,,Gaan wij per bus het coronavirus bezorgen?”