Jonge kinderen mogen in Nijmegen geen kraanwater drinken uit angst voor lood

Blootstelling aan lood kan vooral bij kinderen tot een jaar of zeven leiden tot een lager IQ, zegt de Gezondheidsraad. Die kwam in november met een rapport waarin staat dat er sterke aanwijzingen zijn dat een lage blootstelling aan lood schadelijker is dan eerder gedacht.



Tientallen gemeenten en schoolbesturen in het oosten van het land startten daarna een onderzoek naar oude loden leidingen in gebouwen voor jonge kinderen, zoals scholen en sportzalen. Vóór 1960 was de toepassing van lood in veel panden, waaronder ook woningen, gebruikelijk.