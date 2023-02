Jonge mannen gesnapt met 6000 euro van bejaarde man, geld was meegegeven aan ‘bankmedewerker’

Slachtof­fer poging pinpasfrau­de (76) zet met politie val voor oplichter

DEN BOSCH/MILL - Het 76-jarige slachtoffer van een poging tot pinpasfraude in Mill, zette vorig jaar met hulp van de politie een val voor een 22-jarige Zwanenburger. Politierechter A. Palmboom veroordeelde deze man in Den Bosch voor een poging tot oplichting. De verdachte was bij de rechtszaak zelf niet aanwezig.

