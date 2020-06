Jonge ondernemers openen café Waterwolf aan de Waalkade: ‘We willen strandstoelen en picknickkleedjes’

Kloeg kent de Waalkade heel goed, hij werkte hier de afgelopen jaren in Sushi & Steaks. Samen met Arne Vedder. Maar de eigenaresse besloot ermee op te houden, ze had nog meer horecazaken, vertelt Kloeg. Toen kregen hij, Arne Vedder (40) en Sandra Blacquiere (33) de kans het horecabedrijf over te nemen. Op 3 maart zetten ze de handtekening. Twee weken later barstte de coronacrisis los en ging de horeca op slot. ,,Ik zat die zondag 15 maart bij horecazaak De Hemel toen dat nieuws bekend werd, rond half zes, en we daar weg moesten.”