Jonge operazangeres Amira is nu bekende ster in Zuid-Afrika: ‘Nog heel leven om op het podium te staan’

Ratten Linge­straat spelen hoofdrol in tv-programma ‘De Monitor’

7 december NIJMEGEN - Verhuurder Portaal zegt dat het gezien de genomen maatregelen eigenlijk niet kan. Toch is er vorige week opnieuw een rat gesignaleerd in een woning in de Nijmeegse Lingestraat (wijk Waterkwartier). De knagende viervoeter is vastgelegd op camerabeelden.