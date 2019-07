Jonge overvallers, amper de baard in de keel, gingen met hakbijlen en maskers tekeer

Video Veel rookontwik­ke­ling bij brand in winkelcen­trum Dukenburg in Nijmegen

8:55 NIJMEGEN – In het winkelcentrum Dukenburg in Nijmegen is vannacht brand uitgebroken bij Brasserie Lunchroom Le Duc. Er kwam veel rook vrij en de schade aan het pand is groot. Er zijn geen gewonden gevallen.