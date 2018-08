Jonge vrouw domineert de stad Nijmegen, behalve in de Goffert

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau Statistiek (CBS). Vooral jonge vrouwen domineren de stad. In de leeftijdscategorie tussen de 20 en 25 jaar zijn er voor iedere 100 vrouwen in de stad 77 mannen.

Daarmee staat de stad Nijmegen landelijk op een vierde plek, in Gelderland is er geen stad met - zowel relatief als absoluut - zoveel jonge vrouwen. Het zijn er ruim 12.000, zo blijkt uit cijfers van het CBS. De reden is volgens een woordvoerder van het statistiekbureau eenvoudig: ,,Nijmegen is een universiteitsstad, en er zijn nu eenmaal meer vrouwen dan mannen die gaan studeren. Daar komt nog eens bij dat de studerende mannen vaak langer thuis bij de ouders blijven wonen."