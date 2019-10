Jonge zakkenrollers stelen mobiele telefoons in centrum van Nijmegen

Waalsprong dankzij Oversteek populaire woonplek, huizen­prijs schiet omhoog

6:57 NIJMEGEN - Nijmegen-Noord wordt in rap tempo populair als woonplek. Dat is te merken aan de woningprijzen, die zijn 10 procent hoger dan elders in Nijmegen. Vergeleken met andere Vinex-wijken in Nederland is de Waalsprong het gebied waar de woningwaarde het hardst oploopt, aldus een onderzoek van Vastgoedadviseurs Colliers. En de huizenprijs zal nog verder toenemen, voorspellen de onderzoekers.