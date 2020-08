Jongelui bekogelen auto’s met stenen in Nijmegen: ‘Baby van 9 maanden had geraakt kunnen worden’

Eén van de gedupeerden is het Nijmeegse VVD-raadslid Inge van Dijk die even na achten over de Neerbosscheweg reed. ,,We hoorden ineens een harde klap en ik zag een jongen met een wit shirt weglopen”, vertelt ze.



,,De steen werd gegooid vanuit een bosje in Neerbosch, wij reden op de rijbaan aan de andere kant van weg. Ze hebben dus heel hard gegooid. Natuurlijk schrokken we flink, want achterin hadden we een baby van negen maanden, die had geraakt kunnen worden. Je moet er niet aan denken als de steen door de ruit was gegaan. Nu kwam het tegen ons achterportier. Daar zit een deuk en een kras.”