Jongen (14) op Waalstrand mishandeld door groep jongeren

Explosie van geweld ging vooraf aan steekpar­tij in café Dorus

11:21 ZUTPHEN/NIJMEGEN - De 23-jarige man uit Capelle aan de IJssel die in de nacht van 16 december 2018 in het Nijmeegse café Dorus met een scherp voorwerp instak op een 22-jarige Nijmegenaar, wordt door justitie verdacht van een poging tot doodslag. Dat bleek dinsdag in de rechtbank van Zutphen.