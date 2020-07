Jongen (16) rijdt met auto 71-jarige vrouw op brommer aan in Nijmegen

Overburen Ma­rie-José en Ger wonen wonen op heilige grond: ‘Hier stond vroeger de kapel’

12:45 Direct uitzicht op de overburen? Dat levert een inkijkje op in hun wereld. Elke week spreken we iemand met bijzondere buren. Marie-José en Ger Leenders (beiden 75) wonen achter het monumentale Canisius College in Nijmegen.