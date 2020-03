Jongen gewond door mishandeling in Nijmegen, dader spoorloos

Bruls zet Nijmeegse democratie even in de wachtstand: ‘Virus is van ons allemaal’

20:17 NIJMEGEN - De lokale democratie gaat grotendeels op slot in Nijmegen, ook al omdat een groot deel van het ambtelijk apparaat vooral bezig is met het coronavirus. Burgemeester Hubert Bruls weet niet hoe de situatie na 6 april is, maar ook dan is de kans nog groot dat het onverstandig is om met een grote groep in een ruimte te zitten.