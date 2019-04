Jongen springt vlak voor trein spoor over op Station Dukenburg, ProRail doet aangifte

‘We zien heel veel domme + levensgevaarlijke acties op en rond het spoor, maar dit slaat alles’, schrijft ProRail op het Instagramaccount van het spoorbedrijf. De spoorinfrastructuurbeheerder zegt aangifte te doen van de actie.



Op het filmpje zijn drie jongens te zien die met veel bravoure en geschreeuw de jongen die oversteekt op lijken te jutten. De machinist van de trein krijgt de schrik van zijn leven en toetert. De machinist krijgt steun in de reacties onder het filmpje. De reageerders zijn het in overgrote meerderheid eens met de naam die Dumpert aan het filmpje heeft gegeven.



Campagne

ProRail probeert al jaren mensen te waarschuwen voor de gevaren van lopen op of langs het spoor. Dat kan dodelijk zijn. ‘Dat is zeer traumatisch voor de nabestaanden, maar ook voor de machinist en andere betrokkenen’, staat op de website. ‘Om ongevallen te voorkomen, remt een machinist direct als hij iemand op of rond het spoor ziet.’



Een trein die 130 km/uur rijdt, heeft een remweg van 600 meter, zegt ProRail die er in haar campagnes ook op scholen voorlichting over geeft. Een boete voor spoorlopen bedraagt 140 euro.