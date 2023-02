Jongen uit Eindhoven (17) krijgt werkstraf voor ontucht met vier jaar jonger kind in Nijmegen

Een nu 17-jarige jongen uit Eindhoven is maandag veroordeeld tot een jeugdwerkstraf van 30 uur wegens ontucht met een basisschoolkind in Nijmegen. De ontucht heeft ernstige psychische gevolgen gehad voor het slachtoffer.

De destijds 15-jarige Eindhovenaar was op 28 december 2020 met zijn ouders op bezoek bij het gezin in Nijmegen. Hij speelde met het toen 11-jarige kind politie en boefje op de slaapkamer. Daarbij zat hij met zijn hand in de broek van het jongetje.

Er was volgens de rechtbank in Den Bosch geen sprake van een gelijkwaardige verhouding tussen de verdachte en het slachtoffer. De Eindhovenaar liep weliswaar qua sociaal-emotionele ontwikkeling achter op zijn kalenderleeftijd, maar dat gold ook voor de Nijmegenaar.

Studioverhoor

De verdachte zat al op de middelbare school en het slachtoffer nog op de basisschool. Het verschil in seksuele ontwikkeling tussen kinderen van 11 en 15 is in het algemeen groot en de rechtbank had geen aanwijzingen dat dit hier anders lag.

De rechtbank wees op een studioverhoor met het slachtoffer. Daaruit kwam naar voren dat de jongen het niet leuk vond en meerdere keren vroeg aan de Eindhovenaar of hij wilde stoppen. De verdachte had ook het initiatief genomen voor de ontucht.

Direct gestart met begeleiding

De rechtbank hield bij het bepalen van de straf wel rekening met het tijdsverloop sinds het incident. De Eindhovenaar startte bovendien direct na het delict met begeleiding en ondersteuning van onder meer maatschappelijk werk.

De rechtbank gaf in het vonnis aan dat de jongen tijdens de rechtszaak, die twee weken geleden vanwege zijn leeftijd achter gesloten deuren plaatsvond, liet zien dat hij inzicht had in de laakbaarheid van zijn handelen. Het delict kwam volgens deskundigen destijds mede voort uit een ‘leeftijdsgebonden nieuwsgierigheid’ naar seksualiteit. De kans op recidive was laag.

