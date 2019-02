Jongens van 16, 18 en 19 zitten vast voor overval op Nijmeegs cafetaria

Man opgepakt met xtc-pil­len na ‘onlogische route’ door Nijmegen

7:44 NIJMEGEN - Een man is in de nacht van zaterdag op zondag opgepakt in Nijmegen met xtc-pillen op zak. Dat gebeurde nadat hij een onlogische route door de stad reed, zo meldt de Politie Nijmegen-Zuid op Instagram.