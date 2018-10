Jongeren betalen met de pinpas, ouderen gaan voor cash: ‘Pinnen? Het is grote flauwekul!’

De jongeren tot 30 jaar denkt er duidelijk anders over. Zoveel mogelijk pinnen, lijkt daar het credo. David van Lochem (14) en Luuk Kerkhof (16) hebben net een broodje gehaald bij de supermarkt. Hun betaalwijze: de pinpas. ,,Ik betaal alles met de pin tegenwoordig. Contant geld heb ik nog maar amper in m'n portemonnee’’, zegt David.



Pam Tönissen (22) heeft op de markt wél net met contant geld betaald bij de kaasboer. Maar dat is een uitzondering. ,,Ik doe dat eigenlijk nooit, alleen in noodgevallen. Dit is echt toeval. Ik heb zelfs amper contant geld in huis, sinds ik op mezelf woon. Het is niet meer zo van deze tijd.’’