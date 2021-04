Jongeren De Hunnerberg mogen weer naar school, met verlof en bezoek ontvangen na coronauitbraak

Corona uitgebro­ken in jeugdgevan­ge­nis de Hunnerberg: jongeren in quarantai­ne op hun kamer

14 april NIJMEGEN - In jeugdgevangenis De Hunnerberg in Nijmegen is corona uitgebroken. Drie jongeren zijn positief getest. Gevolg is dat de jongeren van vijf afdelingen in quarantaine moeten blijven op hun kamer. Het gaat om zo'n veertig gedetineerden.