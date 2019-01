Jongeren ontvoerd en vervolgens bestolen tijdens rooftocht langs pinautomaten

Vier, of misschien wel vijf jongeren hebben gisterochtend in alle vroegte op meerdere plekken onder dwang geld opgenomen en afgestaan aan twee personen. De daders namen in eerste instantie een persoon uit het groepje jongeren mee, maar hebben later nog meer slachtoffers uit dezelfde groep gedwongen in te stappen. Of de daders gisterochtend een wapen hebben gebruikt bij de ontvoering, wil de politie niet bevestigen.



De rooftocht begon in Nijmegen. Waar precies wil de recherche niet prijsgeven. Terwijl het overgrote deel van de stad de roes van de jaarwisseling nog lag uit te slapen, moest een persoon ‘onder dreiging van geweld’ instappen in een kleine, donkere auto. Die stopte vervolgens bij de pinautomaat van ABN Amro op de Hatertseweg 86. Het slachtoffer pinde er even voor 06.00 uur een geldbedrag en moest dit afstaan aan zijn twee belagers.