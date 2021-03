Jongetje op step en wielrenster gewond bij botsing in Groesbeek: vrouw naar ziekenhuis

‘Fossiel­vrij wonen’ in prachtig parkwijkje, maar wel met een postzegel­tuin

8:31 NIJMEGEN - De riante huizen in het Kops kwartier, het nieuwe wijkje aan de Berg en Dalseweg, komen in een prachtige parkachtige omgeving te liggen. Wel kans dat er straks zomaar iemand in je ‘achtertuin’ zit te picknicken.