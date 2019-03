Jongetje zwaargewond bij aanrijding in Nijmegen

Auteur van ‘De jongen in de gestreepte pyjama’ komt exclusief naar Nijmegen

10:52 NIJMEGEN - De Ierse bestseller-auteur John Boyne, bekend van zijn roman ‘De jongen in de gestreepte pyjama’ is maandag 8 april te gast bij boekhandel Dekker van de Vegt. Hij presenteert dan zijn nieuwe roman ‘Een ladder naar de hemel’ die officieel pas een dag later verschijnt.