Joop bewaarde kranten over de ontvoering van Gerrit Jan Heijn: ‘Pas later ontdekte ik waarom’

,,Ik werd heel erg getroffen destijds door die ontvoering. Ik heb een lichte fascinatie voor misdaad, maar bij deze zaak had ik vanaf het begin het idee dat ik er zijdelings bij betrokken zou zijn”, vertelt Koopman in de tuin van zijn huis in Lent. Het klinkt een beetje raar en dat vindt Koopman zelf ook wel. ,,Ik kon het ook niet verklaren. Ik ben niet helderziende of zo.”

Alles bewaard in mappen

Op de tafel voor hem liggen mappen vol met knipsels. Over gezondheid, gebeurtenissen uit Lent, bijen, mensen die hij kent; op andere mappen staat ‘curiosa’ of ‘diversen’.

Maar ook de kranten van historische gebeurtenissen als de moord op Pim Fortuyn, de aanslagen van 11 september in de VS en het Europees Kampioenschap van Oranje in 1988 zijn in een map beland. Het merendeel van De Gelderlander, waarvan hij al 53 jaar abonnee is.