Joosen toont de schoonheid en kwetsbaarheid van mannelijk naakt

Je wilt ze bijna aaien, zo levensecht zijn de beelden van Marcel Julius Joosen. Het mannelijk lichaam is het thema van de 80-jarige kunstenaar. ,,Vooral de kwetsbaarheid intrigeert me”, zegt hij. Zijn werk is tot eind april te zien in galerie Zeven Zomers in Nijmegen.