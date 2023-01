Joris Gerritsen, hoofdredacteur van de Gelderlander: ‘Meer dan ooit is er behoefte aan nieuws uit de regio’

Crisis in de wijnbouw? In Groesbeek groeien alleen maar meer druiven

GROESBEEK - De wijnbouw in Groesbeek is springlevend en zijn toekomst lijkt voor nog tientallen jaren verzekerd. Het wijndorp staat er veel beter voor dan de gaarden in de Achterhoek, waar de ene na de andere wijnbouwer op leeftijd er, bij gebrek aan opvolgers, de stekker uittrekt.

28 januari