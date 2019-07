‘Joris werd ook geboren in het Canisius én zat ook in de Mol. Ik heb er een familielid bij’

Mijn neef Niyazi Can was samen met zijn zus Gulsemin een van de eerste kinderen met biculturele achtergrond die naar het gymnasium gingen. Als kind keek ik tegen ze op. Ik vond dat bijzonder en knap.



Niyazi woont inmiddels al jaren in Amerika en is getrouwd met Sylvie. Toen hij vorige week belde, vertelde hij dat zijn vrouw een volle nicht is van Joris Linssen, de man die ik alleen maar ken van televisie, van het programma Hello Goodbye. Maar die, zo meende ik, ook wortels had in Nijmegen.