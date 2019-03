Jos heeft pech met een klagende buur; Afbreken dus dat schuurtje

Nijmegen stapt naar hoogste rechter om bedreigde Danny M. uit de stad te houden

7:01 NIJMEGEN - Burgemeester Hubert Bruls wil niet dat de bedreigde Nijmegenaar Danny M. in Nijmegen terugkeert. De gemeente Nijmegen is bij de Raad van State in hoger beroep gegaan tegen het vonnis van de Arnhemse bestuursrechter. Die bepaalde begin februari dat Danny M. per direct in Nijmegen mocht terugkeren. Na 4 april is hij ook weer welkom in zijn woning in de wijk Hegdambroek.