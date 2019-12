Josey werd Nederlandse vanwege de brexit: ‘Ik eet friet met mayo’

‘Geluids­slur­per’ zorgt in Nijmegen-West voor minder lawaai: ‘Ik merk echt verschil’

12:56 NIJMEGEN - Geluidswerende maatregelen zorgen ervoor dat het lawaai van voorbijrazende auto’s op de Neerbosscheweg in Nijmegen met 10 decibel is verminderd. Door de komst van stadsbrug De Oversteek rijdt er meer verkeer over de Neerbosscheweg en Energieweg in Nijmegen-West.