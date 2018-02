Juffen en meesters 'vallen bij bosjes', kinderen naar huis gestuurd

NIJMEGEN - Er zijn zoveel leerkrachten door griep geveld, dat basisscholen in de regio Nijmegen er niet meer aan ontkomen groepen leerlingen naar huis te sturen. ,,Tot nu toe is dat een stuk of tien keer gebeurd", zegt bestuurder Toine Janssen van Conexus, koepel van dertig Nijmeegse en Maldense scholen. ,,Juffen en meesters vallen bij bosjes. Het is bij ons alle hens aan dek.”

Niet alleen docenten, ook leerlingen melden zich massaal ziek. ,,Vorige week was bij ons de piek. Van de 450 leerlingen waren er 76 afwezig", zegt directeur Jan Willem Helmink van basisschool De Verwondering in Nijmegen-Noord.

Gisteren maakte gezondheidsdienst RIVM bekend dat de griep zich verder heeft uitgebreid. Door uitval van leerkrachten moeten basisscholen overstappen op noodscenario’s. Zo vervangen de schooldirecteur, ambulante begeleider of bouwcoördinator de zieke leerkracht voor de klas. Janssen: ,,Nog vaker worden kinderen verdeeld over verschillende groepen. We doen ons uiterste best om kinderen niet naar huis te sturen. We weten dat dit voor de ouders die moeten werken heel vervelend kan zijn."

Kinderen thuis houden

Onder meer basisschool De Lanteerne in de wijk Heseveld kon niet anders dan ouders vragen hun kind thuis te houden. ,,Dat was bij groep 7. Voor nog eens twee groepen hebben we vervangers van buiten moeten regelen”, aldus een medewerker.

De twee Nijmeegse schoolbesturen Conexus en Sint Josephscholen hebben met het oog op de krappe bezetting een vervangingspool ingesteld met vaste vervangers. Janssen: ,,Op zich werkt dat prima, maar de pool is voor deze griepgolf ontoereikend. We hebben vaste vervangers voor 15 fte, maar dat moet minstens 25 fte worden. Invallers van buiten zijn nu niet meer te krijgen."

Het plan om in dit soort noodgevallen ouders voor de klas te zetten, eerder geopperd door Conexus, heeft nog geen vervolg. Toine Janssen: ,,Knelpunt is dat je ouders die in een school als vrijwilliger werken, geen formele bevoegdheden mag geven. Dus moet er altijd een verantwoordelijke docent bij blijven. Dat schiet niet op.”

Middelbare scholen

Op de middelbare scholen lijkt de griepgolf nog beperkt te blijven. Dat strookt met het huidige beeld dat kinderen in de basisschoolleeftijd vatbaarder zijn voor griep dan oudere kinderen. ,,Wij merken eigenlijk niets van griep”, zegt bijvoorbeeld rector Gert-Jan Jansen van het Mondial College. Het Canisius College meldt: ,,Het verzuim bij medewerkers ligt iets boven de 3 procent. Niets bijzonders.” Conrector Lex Plantaz van het Dominicus College: ,,Er zijn twee keer zoveel zieke leerlingen dan normaal, maar onder de docenten valt het erg mee.”