Jules Krikke, de beroemdste wonderhond van Nijmegen, overleden

Paula (64) verkocht kookwinkel Zus&Zo: ‘Pa kwam elke ochtend met de bus uit Neer­bosch-Oost om te helpen’

11:38 Koken leert ze pas later, als ze net getrouwd is. Dus zo vanzelfsprekend is het niet dat Paula Hendriks een kookwinkel zou beginnen. Door de crisis in de jaren 80 wordt ze ondernemer, samen met haar zus begint ze kookwinkel Zus & Zo. Bijna haar halve leven verkeert ze tussen de messen, pannen en pepermolens. Nu is de zaak verkocht.