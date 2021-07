Jumbo-supermarkt aan Fenikshof in Nijmegen overvallen, twee verdachten nog op de vlucht

Yvonne uit Oosterhout is ontroost­baar na overlijden gansje Krumel: ‘Ik mis hem zó’

21 juli OOSTERHOUT - Yvonne van Dreumel is ontroostbaar. Krumel, het gansje dat ze eigenhandig grootbracht sinds hij zo’n 12 uur oud was, is overleden. ,,De dierenarts luisterde naar zijn hartje en zei gelijk: ‘Dit is niet goed’. Ik mis hem zó.”