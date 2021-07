Jumbo-supermarkt aan Fenikshof in Nijmegen overvallen, twee verdachten op de vlucht

Een show in plaats van een festival tijdens de ‘intro’ voor eerste­jaars studenten Radboud Universi­teit

9:06 NIJMEGEN - De Radboud Universiteit is van plan een show te geven voor de eerstejaars studenten tijdens de introductieweek eind augustus, nu het Introfestival is afgelast. Maar of dat gaat lukken, is nog allerminst zeker.