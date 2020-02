Justitie: Arnhemmer door gezicht geschoten bij ripdeal Anac, schutter raakte zichzelf in been

Student houdt meer rekening met de buurt, zet geluid zachter en dumpt minder afval: minder klachten

7:32 NIJMEGEN - Studenten draaien de volumeknop minder ver open en dumpen minder afval. Kennelijk houden ze meer rekening met de buurt, want er wordt minder geklaagd over overlast van studentenhuizen in Nijmegen. Er kwamen vorig jaar 272 klachten binnen bij het meldpunt. In 2018 waren er 433 klagers.